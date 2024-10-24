نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمنعم × بن رمضان.. موعد مباراة نيس وفرينكفاروزي في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري؛ مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي بقيادة المصري محمد عبد المنعم، مع فريق فرينكفاروزي المجري والذي يقوده اللاعب التونسي محمد بن رمضان.

ومن المقرر أن تقام مباراة فرينكفاروزي المجري ونظيره نيس الفرنسي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، على ملعب “جروباما أرينا” في العاصمة المجرية بودابست.

وستنطلق صافرة مباراة نيس الفرنسي ضد فرينكفاروزي، مساء اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة نيس ضد فرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت إذاعتها لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.