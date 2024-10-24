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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024
أخبار مصر
الخميس 24/أكتوبر/2024 - 11:15 ص 10/24/2024 11:15:15 AM
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024.. مع اقتراب فصل الشتاء، ينتظر العديد من المواطنين في مصر بدء العمل بالتوقيت الشتوي. وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة المصرية، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي، مما يعني أن الساعة ستعود إلى الوراء لتصبح 11:00 مساءً بدلًا من منتصف الليل في يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2024.
هذا القرار يأتي بعد تطبيق التوقيت الصيفي منذ شهر أبريل 2024، الذي يهدف إلى زيادة ساعات النهار لتعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاج. وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
لتفادي أي ارتباك بشأن تغيير الساعة، يمكن لأصحاب الهواتف الذكية ضبط إعدادات الوقت والتاريخ لتغيير الساعة تلقائيًا. على هواتف الأندرويد، يمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال إعدادات الهاتف، مما يتيح تغيير التوقيت دون تدخل يدوي.