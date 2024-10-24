أحمد جودة - القاهرة - موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024.. مع اقتراب فصل الشتاء، ينتظر العديد من المواطنين في مصر بدء العمل بالتوقيت الشتوي. وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة المصرية، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة مع بداية التوقيت الشتوي، مما يعني أن الساعة ستعود إلى الوراء لتصبح 11:00 مساءً بدلًا من منتصف الليل في يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2024.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024

هذا القرار يأتي بعد تطبيق التوقيت الصيفي منذ شهر أبريل 2024، الذي يهدف إلى زيادة ساعات النهار لتعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاج. وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

لتفادي أي ارتباك بشأن تغيير الساعة، يمكن لأصحاب الهواتف الذكية ضبط إعدادات الوقت والتاريخ لتغيير الساعة تلقائيًا. على هواتف الأندرويد، يمكن تفعيل هذه الخاصية من خلال إعدادات الهاتف، مما يتيح تغيير التوقيت دون تدخل يدوي.