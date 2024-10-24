نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مرموش مع فرانكفورت أمام ريجاس في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني مع نظيره دواجافا ريجاس اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد دويتشا بانك ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة فرانكفورت وريجاس

وتنطلق صافرة بداية مباراة اينتراخت فرانكفورت وريجاس مساء اليوم في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وريجاس

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4