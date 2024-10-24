نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مرموش مع فرانكفورت أمام ريجاس في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني مع نظيره دواجافا ريجاس اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد دويتشا بانك ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الأوروبي.
موعد مباراة فرانكفورت وريجاس
وتنطلق صافرة بداية مباراة اينتراخت فرانكفورت وريجاس مساء اليوم في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:45 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وريجاس
تردد bein sports على نايل سات
تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4