نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب العديد من مشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته غدًا الخميس، 24 أكتوبر.

هذه المباراة تشكل حدثًا كبيرًا ينتظره الجماهير بفارغ الصبر، حيث يسعى الأهلي لتعويض خسارته السابقة أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، مما يجعل اللقاء محتدمًا ومثيرًا.

في هذا المقال، سنتناول تفاصيل القنوات الناقلة للمباراة وموعدها.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الخميس.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر القنوات المفتوحة لشبكتي "أون تايم سبورت" و"أبو ظبي الرياضية"، على الترددات التالية:

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

التردد: 12091

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي