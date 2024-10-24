نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقو مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت عن تفاصيل التغطية الخاصة لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها غدًا الخميس.

وكشفت القناة عن المعلقين الذين سيقومون بالتعليق على المباراة عبر قنواتها المختلفة، لتوفير تغطية شاملة للجماهير.

سيتولى المعلق بلال علام التعليق على القناة الصوتية الأولى لأون تايم سبورتس 1، بينما سيعلق محمود أبو الركب على القناة الصوتية الثانية.

أما على قناة أون تايم سبورتس 2، فسيقوم أيمن الكاشف بالتعليق على القناة الصوتية الأولى، فيما يتولى عامر عبد الله التعليق على القناة الصوتية الثانية.

إلى جانب ذلك، أعلنت قناة MBC Masr عن تعيين المعلق الإماراتي فارس عوض للتعليق على المباراة، ما يتيح للجماهير المزيد من الخيارات لمتابعة اللقاء المرتقب.

سيرتدي الأهلي زيه الرسمي باللون الأحمر الكامل، بينما سيرتدي الزمالك الزي الأسود الكامل الذي استخدمه في نهائي السوبر الإفريقي.

تأهل الأهلي والزمالك للنهائي تأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، بينما وصل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين سيراميكا وبيراميدز في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت مصر على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.