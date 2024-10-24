افتتاح النجم عمرو يوسف موسم الرياض المسرحي بمسرحيته "قلبي وأشباحه" وشاركته البطولة النجمة مي عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - يفتتح النجم عمرو يوسف موسم الرياض المسرحي يوم 29 من اكتوبر الجاري بمسرحيته “قلبي وأشباحه” والتى تشاركه بطولتها النجمة مي عز الدين.





و يشاركهم المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا منهم حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وايمان السيد زشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير. المسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز)، ويخرجها محمد محمدي، المسرحية ستعرض على مسرح بوليفارد وحتى يوم 2 نوفمبر.



النجم عمرو يوسف

على صعيد آخر يواصل النجم عمرو عمرو يوسف بدأ تصوير درويش منذ اسبوعين.



الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري ومن انتاج محمد حفظي وممدوح السبع وفوكس للانتاج والتوزيع.



و يشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب واحمد عبد الوهاب وخالد كمال واسلام حافظ.

ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة



عمرو هو النجم السينمائي الاكثر تحقيقا الإيرادات خلال عام 2024 من خلال فيلميه "شقو" و"أولاد رزق" والذان تجاوزت إيراداتهم معا حاجز الـ340 مليون جنيه.