عاجل- القنوات المجانية لنقل مباراة الأهلي والزمالك.. دليل شامل لمتابعة الديربي دون اشتراك

القاهرة - محمد ابراهيم - القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم

يهتم عشاق كرة القدم بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك التي تقام مساء اليوم في نهائي كأس السوبر المصري 2024. يدخل الأهلي المباراة بصفته بطل الدوري المصري للموسم الحالي، بينما يشارك الزمالك بفضل حصوله على الكارت الذهبي، تأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في حين وصل الزمالك إلى النهائي بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح.

مباراة الاهلي والزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك تشمل قناة أون تايم سبورتس 1، حيث يعلق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمود أبو الركب على القناة الثانية، كما تُبث المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2 مع تعليق أيمن الكاشف على القناة الأولى، وعامر عبد الله على القناة الثانية. بالإضافة إلى ذلك، تُنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية، حيث يعلق عامر عبد الله على القناة الصوتية الأولى، وعصام عبده على الثانية. وأخيرًا، يمكن متابعة المباراة عبر قناة إم بي سي مصر بتعليق فارس عوض.

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في نهائيات السوبر المصري

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري اليوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر 2024، ستُجرى المباراة في دولة الإمارات العربية المتحدة على ملعب محمد بن زايد، وهذه هي المرة الثامنة على التوالي التي تستضيف فيها الإمارات البطولة. ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات. تابعونا للاستمتاع بهذه المواجهة المنتظرة.

قنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم

ستقوم عدة قنوات فضائية بنقل مباراة الأهلي والزمالك المنتظرة اليوم، وأبرز هذه القنوات هي قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورت. سيتم بث المباراة بشكل مجاني ودون تشفير. فيما يلي سنستعرض تردد كل من القناتين:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

• التردد: 11411.

• القطبية: أفقي.

• معدل الترميز: 30000.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت

• التردد: 11861.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اليوم

من المتوقع أن يقوم مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر بتشكيل الفريق كالآتي:

• حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

• الوسط: أكرم توفيق، أمام عاشور، مروان عطية.

• الدفاع: رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم.