القاهرة - محمد ابراهيم - 10فنانين من 8 دول.. الفيوم السينمائي ينظم سمبوزيوم "وجوه الفيوم"

يستعد مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، بالتعاون مع مؤسسة "EU-MAN" أو شبكة الفنانين المهاجرين في أوروبا الفنلندية، لإطلاق سمبوزيوم "وجوه الفيوم" خلال النسخة الأولى من المهرجان والتي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر القادم.

‎يشارك في هذا الحدث 10 فنانين من 8 دول هي "الكويت، فرنسا، فنلندا، العراق، سوريا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مصر. ويهدف السمبوزيوم إلى استكشاف المساحات المشتركة بين الفن التشكيلي والسينما، مسلطا الضوء على التقارب بين الصورة السينمائية واللوحة الفنية.

مهرجان الفيوم السينمائي ينظم سمبوزيوم “وجوه الفيوم” في دورته الأولى

وضمّت قائمة المشاركين من الكويت: ليلى دشتي، دانة الخشتي، وعائشة الذياب، ومن بلجيكا ستار نعمة، ومن فرنسا الفنان هيرفيه كونستانت، ومن كوريا الجنوبية، البروفيسور Sou، ومن العراق جلال علوان، ومن سوريا خالد الساعي، ويوها بيكا فايسانن من فنلندا ومن مصر الدكتورة داليا فؤاد.

وفي هذا السياق، أكدت الإعلامية نرمين عامر، منسقة البرنامج والأمين العام للمهرجان، أن الصورة هي أبلغ لغة للتواصل الإنساني، مشيرة إلى أن الفيوم تعد بيئة خصبة للفنون البصرية بفضل تنوعها الثقافي وطبيعتها الملهمة التي تثري عقل ووجدان الفنان.

صرّح الفنان أمير الخطيب، رئيس شبكة الفنانين المهاجرين في أوروبا ومقرها هلسنكي بالعاصمة الفنلندية والمسؤول عن مؤسسة "Euman"، بأن "الفن التشكيلي لغة لا تحتاج إلى ترجمة أو تفسير، فجميعنا نتواصل من خلال الفن والصورة أبلغ من أي لغة أخرى ".

الخطيب، وهو فنان فنلندي من أصل عراقي، شارك في العديد من المعارض وأسّس معارض داخل مصر وخارجها، وسبق له الدراسة في بغداد وأكمل الدراسات العليا في هلسنكي، كما أكد رغبته المستمرة في الحضور والمشاركة في مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

يذكر أن الفاعليات الاحتفالية لمهرجان الفيوم تقام في الفترة من ٢٥ ل ٣٠ نوفمبر بدعم من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ووزارة الثقافة وجامعة الفيوم، وتتشكل إدارة المهرجان من المخرج هاني لاشين رئيسا والفنان سيد عبد الخالق مديرا للمهرجان والكاتب والناقد عصام زكريا مستشارا فنيا والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرا فنيا والفنان أحمد مجدي مستشارا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء والدكتور سمير شاهين نائبا لرئيس المهرجان والمذيعة نرمين عامر أمينا عاما وتنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون.