انت الأن تتابع خبر كيف تعاملت داليا مصطفى مع أنباء انفصالها عن شريف سلامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، وذلك بعد ملاحظة عدم ظهورهما معاً في عدة مناسبات رسمية، كان آخرها استلام شريف جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسله الأخير "كامل العدد +1". كما ترددت شائعات حول عدم دعم شريف لزوجته خلال فترة رحيل عمتها الفنانة الراحلة ناهد رشدي، حيث تواجد في العزاء لدقائق معدودة فقط وغادر.



ورغم تداول هذه الأخبار بشكل كبير وتصدرها ترند مؤشرات البحث، لا يزال الثنائي يفرض حالة من التكتم حول علاقتهما الزوجية، إذ لم يعلق أي منهما على ما يُتداول من أخبار سواء بالنفي أو التأكيد. موقف داليا مصطفى من الشائعات يبدو مشيراً إلى احتمال عدم صدقها، حيث لا تزال تتابع حساب زوجها على إنستغرام وتحتفظ بعدد من الصور والمقاطع التي تجمعهما.



وأعرب عدد كبير من جمهور الثنائي عن أملهم أن تكون هذه الشائعات مجرد حديث عابر، وطالبهم البعض بالرد وكشف حقيقة الأمر في أقرب وقت.



تجدر الإشارة إلى أن شريف سلامة قد تحدث في عدة لقاءات سابقة عن قصة حبه مع داليا مصطفى، حيث كان صديقاً لشقيقها قبل أن يتعرف عليها في المعهد، مشيراً إلى أن علاقتهما بدأت كصداقة قوية تحولت لاحقاً إلى قصة حب مميزة. وأكد شريف أنه طلب الارتباط بداليا رغم تحذيرات شقيقها، حيث كانت ترى فيه شخصية مختلفة. من جانبها، أكدت داليا دعمها لشريف منذ أيام الدراسة، حيث رسبت عاماً لتكون بجانبه .