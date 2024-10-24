نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل قمة اليوم.. سجل أبطال كأس السوبر المصري على مر التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نحن على بُعد ساعات من لقاء حاسم بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري 2024، الذي يُقام في الإمارات، بمشاركة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" عبر هذا التقرير سجل أبطال كأس السوبر المصري عبر تاريخه، والذي يُهيمن عليه المارد الأحمر.

السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري

1- الأهلي توج باللقب 14 مرة في الأعوام: 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2021، 2022، 2023، وحل وصيفًا 4 مرات.

2- الزمالك حقق اللقب 4 مرات في الأعوام: 2001، 2002، 2016، 2019، وحل وصيفًا 7 مرات.

3- المقاولون العرب حصل على لقب واحد عام 2004.

4- طلائع الجيش توج بلقب وحيد عام 2020.

5- حرس الحدود فاز باللقب مرة واحدة عام 2009.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

المباراة ستقام اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

• أون تايم سبورتس 1 HD (ON Time Sports 1 HD): التردد: 11861

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

• قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD (AD 1 HD): التردد: 12091

الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي