سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه ”سقفه”.. الليلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - يستعد الفنان سعد لمجرد، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم سقفة، في السادسة مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر.

وروج سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة «سقفة» من خلال حسابه على تطبيق انستجرام، فنشر بوستر الأغنية، وكتب في التعليق: «غداً الخميس 24 اكتوبر على الساعة الرابعة بعد الزوال بتوقيت المغرب و السادسة بتوقيت مصر سيتم باذن الله طرح أغنيتي الجديدة “سقفة”! أتطلع إلى مشاركتكم هذا العمل الذي بذلنا فيه الكثير من الجهد، وأتمنى أن ينال إعجابكم. شكراً لدعمكم الدائم، وانتظروا غداً تجربة موسيقية مختلفة».