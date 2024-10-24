الرياضة

جوميز يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره فريق الأهلي، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الاهلي ضد الزمالك، في نهائي السوبر المصري في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر المصري

وكشف الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن تشكيل فريق الزمالك لمواجهة الأهلي، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، بنتايك.

خط الوسط: ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاتة.

خط الهجوم: كونراد ميشالاك، سيف الجزيري، زيزو.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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