انت الأن تتابع خبر للشيخوخة والخرف.. الحل المثالي الجبار في ورق الغار المتوفر برخص التراب تناوله بتلك الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك فوق 70 سنه و بعكاز.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار او كما يطلق عليه في بعض الدول الاخرى ورق اللورى واحدًا من التوابل التي لا يخلو منها اي منزل، حيث انه اوراق الغار تعتبر اساسية في الوصفات المتعددة سواء كانت وصفات الافطار او الغذاء او العشاء، ويأتي ذلك سببب الطعم والنكهة المميزة التي يمكن الحصول عليها من ضاافة اوراق الغار إلى الاطعمة، وليس هذا فقط بل ان هناك استخدامات اخرى متعددة لوراق الغار، حيث انه في حالة حرقة في اركان الشقة فإن هذا يساهم في ازالة الطاقة السلبية من المنزل تمامًا، وليس هذا فقط بل انه يساهم ايضًا في التقليل من الوزن بشكل كبير في حال المواظبة على تناولة، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن ورق الغار تابعونا عبر دوت الخليج

فوائد ورق الغار للجسم