«ضاع عمرنا واحنا منعرفش»...كنز رباني حقيقي لتفتيت حصوات الكلى بدون الم ومنع تكوينها مرة اخرى والنتائج خلال ايام فقط!!

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رياض - احمد صلاح - حصوات الكلى هي بلورات صلبة تتشكل من الأملاح الموجودة في البول، وقد تختلف في حجمها وموقعها هذه الحصوات قد تعيق تدفق البول، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية أو تلف الكلى بعض المواد العشبية يمكن أن تساعد في تقليل خطر تشكيل الحصوات، ولكنها لا تفيد في تفتيتها.

أهمية استشارة الطبيب

من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو أعشاب لعلاج حصوات الكلى، حيث قد تساعد بعض الأعشاب في التقليل من خطر تكوين الحصوات ولكن يجب استخدامها تحت إشراف طبي.

الأعشاب التي قد تساعد في تقليل خطر تكون الحصوات

1. حبة البركة (بذور الكمون الأسود):

أظهرت دراسات أن حبة البركة قد تساهم في تقليل خطر تكون حصوات أوكزالات الكالسيوم بعض المرضى الذين استخدموا مستخلصاتها لاحظوا اختفاء الحصوات أو تقليل حجمها.

2. الكركديه

يساعد منقوع الكركديه في زيادة طحح حمض اليوريك من الجسم وهو مركب يساهم في تكوين حصوات الكلى الدراسات تشير إلى فعاليته في المراحل المبكرة لتكوين الحصوات.

3. الريحان

يحتوي الريحان على حمض الخليك، الذي يمكن أن يساهم في تقليل حصوات الكلى والألم الناتج عنها كما يتمتع الريحان بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

4. نبات القراص

أشارت دراسات إلى أن مستخلص نبات القراص يمكن أن يساهم في إذابة حصوات أوكزالات الكالسيوم، مما يجعله خيارًا محتملاً لعلاج الحصوات.

5. بذور الحلبة