انت الأن تتابع خبر «ممنوع دخول السناجل..!!» وصفة طبيعية لتفتيح الجسم والاماكن الداكنة والتخلص من التصبغات والاسمرار النهائيا.. هتبقي منورة ليلة فرحك زي البدر..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة حلم الكثيرين خاصة بالنسبة للمتزوجين الذين يسعون لترك انطباع إيجابي عن أنفسهم وفي ظل كثرة المنتجات الكيميائية المتاحة في السوق تبرز الحاجة لوصفات طبيعية فعالة وآمنة لتفتيح الجسم والتخلص من التصبغات، إليك وصفة طبيعية 100% يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل.

المكونات

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وهي:

عصير الليمون حيث يعمل كعامل تفتيح طبيعي ويحتوي على فيتامين C الذي يعزز إشراقة البشرة.

العسل و يمتاز بخصائص مرطبة ومغذية كما يساعد في تفتيح البشرة.

الزبادي وهو يساعد على ترطيب البشرة ويمتاز بخصائص تقشير خفيفة.

مسحوق الكركم حيث يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تقليل التصبغات وتوحيد لون البشرة.

طريقة التحضير

لتحضير الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

اخلط ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقتين من الزبادي.

أضف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وخلط المكونات جيدا حتى تحصل على خليط متجانس.

ضع الخليط على المناطق الغامقة من الجسم مثل الإبطين والفخذين والركبتين ودعها لمدة 30 دقيقة.

الاستخدام

كرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج حيث يفضل استخدام هذا العلاج في المساء لتجنب التعرض لأشعة الشمس بعد تطبيقه حيث إن الليمون قد يجعل البشرة حساسة للشمس.

فوائد الوصفة