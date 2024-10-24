انت الأن تتابع خبر "هتشوف الفرق بنفسك"… 4 فوائد مذهلة لشرب ماء بذور الشيا والخيار كل صباح لمدة أسبوع… مش هتبطل تشربه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البدء بنظام صباحي صحي خطوة أساسية لتحسين الصحة العامة، سواء كان الهدف إنقاص الوزن أو التخلص من السموم، ينصح بشدة بتناول مشروب بذور الشيا والخيار في الصباح لما له من فوائد صحية عديدة، يمكن تحضير هذا المشروب بسهولة من خلال نقع بذور الشيا في الماء طوال الليل وإضافة شرائح من الخيار.

تعزيز المناعة وتحسين الترطيب

يمتاز مشروب الشيا والخيار بقدرته على تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الترطيب العام للجسم، بفضل المكونات المغذية التي تجمع بين فوائد بذور الشيا والخيار، يحتوي هذا المشروب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، كما تساهم الأحماض الدهنية أوميغا-3 الموجودة في بذور الشيا في تعزيز مناعة الجسم وتحسين الصحة الأيضية، بالإضافة إلى دعم وظائف القلب والدماغ.

فوائد صحية متنوعة للخيار

يعتبر الخيار نباتا مرطبا يحتوي على 95٪ من الماء، مما يجعله مثاليا للترطيب ودعم الصحة العامة، بالإضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية، يوفر الخيار مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل A وC وK، فضلا عن معادن هامة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، تحتوي قشور الخيار على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد، التي تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الجسم من الأمراض المزمنة.

تعزيز فقدان الوزن