«ياريتني عرفت من زمان عن البذور ديه»... بذور الكتان الجبارة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين!!!؟

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان واحدة من أهم العلاجات الطبيعية لمشاكل البشرة، حيث تساعد على استعادة مرونة الجلد المفقودة مع التقدم في العمر تمنح هذه البذور البشرة مظهرًا شابًا وتساهم في تفتيح أي اسمرار قد يحدث يعتبر سيروم بذور الكتان من أكثر الوصفات فعالية فهو طبيعي وآمن.

مكونات سيروم بذور الكتان

– ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

– ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الجلسرين.

– كوب من الماء.

– ملعقة من جل الصبار.

– ورقتان من ورق اللورا.

طريقة التحضير:

1. يغلى كوب الماء مع بذور الكتان وورق اللورا على نار هادئة حتى يتكثف الخليط.

2. يصفى المزيج للحصول على جل ناعم.

3. يضاف جل الصبار والزيوت إلى الخليط ويخفق جيدًا حتى تتجانس المكونات.

طريقة الاستخدام:

يحفظ السيروم في زجاجة نظيفة وجافة في الثلاجة عند الاستخدام، يطبق على البشرة الجافة بواسطة فرشاة ويترك لمدة ساعة قبل غسله للحصول على أفضل النتائج، يستخدم يوميًا.

فوائد سيروم بذور الكتان: