انت الأن تتابع خبر أبرزها قمة السوبر بين الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 24_ 10 _ 2024 في جميع المسابقات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، العديد من المواجهات النارية في كافة المسابقات المحلية والعالمية، في حين تعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري من أبرز المواجهات التي سيتم خوضها اليوم.

كما سيكون هناك العديد من المواجهات في إطار البطولات الأوروبية،

إذ سيدخل الثنائي المصري عمر مرموش ومحمد عبد المنعم لاعبا منتخب مصر مواجهات قوية رفقة أنديتهم في بطولة الدوري الأوروبي.

أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس في كافة المسابقات، والتي جاءت على الشكل التالي.

مباريات السوبر المصري.

بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 4:5 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي أمام الزمالك، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري السعودي.

الرياض أمام الاتحاد، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة أمام الخليج، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب أمام العروبة، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الأوروبي.