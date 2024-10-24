الرئيس السيسي يشارك في قمة ”بريكس بلس” بقازان الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة المؤتمرات للمشاركة في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في قمة "بريكس بلس" بـ (قازان) الروسية، والتي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في البريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة لتجمع البريكس.

ويُلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة - خلال قمة بريكس بلس- يؤكد فيها على أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون "جنوب - جنوب".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة في الجلسة العامة الأولى (المغلقة) لقمة البريكس بقازان، صباح أمس الأربعاء، تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

كما ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس بعد ظهر أمس الأربعاء، والتي عُقدت تحت عنوان: "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، أكد خلالها على أن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددًا على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لا سيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.

ويضم تجمع البريكس حاليًا البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، جنوب إفريقيا، ومصر وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.