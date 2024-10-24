جامعة حلوان تنظم المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - نظمت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية لكليات الجامعة، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

انطلق المهرجان التنشيطى في 22/10/2024 ويستمر حتى 18/11/2024، بمشاركة جميع كليات الجامعة في مقراتها داخل وخارج الحرم الجامعي. ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والمجالات، تشمل الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية، بالإضافة إلى المعسكرات والخدمة العامة وصحف الحائط. ويتولى تحكيم فعاليات المهرجان نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة.

حيث تحرص الجامعة دائماً على تنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب، وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، وزيادة وعيهم الثقافي وتبادل خبراتهم. وتدعم هذه الأنشطة العملية التعليمية من خلال إطلاق طاقات الطلاب وإضفاء جو من البهجة والسرور، مما يجعلهم أكثر تفاعلاً في حياتهم الجامعية. كما تساهم هذه الأنشطة في دمج الطلاب في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق انتمائهم للوطن.

ويأتى هذا المهرجان تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة امين عام الجامعة، الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ إيهاب عشرى أمين مدير إدارة الأسر الطلابية.