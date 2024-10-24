نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر غياب مدحت شلبي عن التعليق على "السوبر" بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتذر المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي عن التعليق على نهائي كأس السوبر المصري الذي من المقرر أن يجمع بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات القمة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وكشف مدحت شلبي عن السبب الذي أدى لاعتذاره عن عدم التعليق على مباراة نهائي السوبر المصري، التي من المقرر لها أن تجمع فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، في الإمارات، حيث أكد أنها بسبب تعرضه لنزلة برد.



ونشرت القناة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن فارس عوض سيقوم بمهمة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك في النهائي" بدلًا من مدحت شلبي.



ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بنهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.

وحجز الأهلي بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأحد الماضي.

فيما تأهل الزمالك، بعد الفوز بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح على بيراميدز في لقاء نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

وجدير بالذكر أن مدحت شلبي كان سيقوم بالتعليق على المباراة عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، والتي تمتلك حقوق إذاعة اللقاء عبر إحدى القنوات الناقلة بجانبي قناتي أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية.