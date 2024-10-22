انت الأن تتابع خبر "وصفة الحاج متولي العطار".. تناول ملعقة واحدة من العسل مع الثوم على الريق لمدة 3 أيام وشاهد النتيجة المذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتعزيز صحتهم وتقوية مناعتهم، ومن بين تلك الوصفات البسيطة والفعالة نجد مزيج العسل والثوم الذي يعتبر بمثابة كنز رباني موجود في كل مطبخ، وهذا المزيج ليس مجرد طعام لذيذ بل يحمل فوائد صحية مذهلة يمكن أن تغير حياتك في هذا المقال سنكشف لك فوائد تناول ملعقة واحدة من العسل مع الثوم على الريق لمدة 3 أيام، وفقا لما يوصي به العطارون الشاطرون، وسنتعرف على كيف يمكن لهذا المزيج البسيط أن يعزز صحتك ويمنحك طاقة ونشاطا لا مثيل لهما، بالإضافة إلى كيفية إعداد وصفة منزلية سهلة تعتمد على الثوم والعسل لتعزيز الصحة العامة.

فوائد الثوم الصحية

ينتمي الثوم إلى عائلة الهرات التي تشمل أيضا البصل، وهو نبات يزرع في مناطق مختلفة من العالم يستخدم الثوم بشكل واسع في الطهي بفضل نكهته الفريدة، لكنه يتمتع أيضا بخصائص علاجية مميزة يعمل الثوم كمضاد قوي للبكتيريا والفطريات، ويساهم في تقليل الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

القيمة الغذائية للثوم

الثوم يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، حيث تحتوي كل 100 جرام من الثوم على:

فيتامين B6 بنسبة 95% من الاحتياج اليومي.

فيتامين C بنسبة 38%.

الحديد بنسبة 13%.

الكالسيوم بنسبة 80%.

الفوسفور بنسبة 22%.

أهم فوائد الثوم النيء

يساهم تناول الثوم النيء في تعزيز الصحة العامة وفقا للطب الهندي والصيني، حيث يستخدم الثوم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الثوم علاجا فعالا للزكام والإنفلونزا والعدوى الفطرية، والإسهال بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

كيفية تحضير علاج منزلي من العسل والثوم