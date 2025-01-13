ياسمين الخطيب تهاجم عائلة شكري سرحان: مش سيدنا النبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 07:29 مساءً - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعد تصريحات الفنانين عمر متولي وأحمد فتحي، حيث أشارا إلى أن موهبة النجم الراحل شكري سرحان مبالغ في تقييمها، واصفين أدائه بـ"المبطبطة".

هذا الحديث أثار غضب عائلة شكري سرحان ومحبيه، ليشعل موجة من النقاشات على السوشيال ميديا.

ياسمين الخطيب تدافع عن حرية الرأي

وسط هذه الأزمة، خرجت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك معلقة على الموضوع بجرأة، حيث قالت: "مع كامل احترامي لأسرة الفنان الكبير شكري سرحان، وخالص محبتي وتقديري لفنه، هي إيه المشكلة لما عمر متولي وأحمد فتحي يقولوا إن تمثيله مش عاجبهم؟!".

وأضافت الخطيب قائلة: "أتذكر إن الأستاذ مفيد فوزي قال في لقاء صحفي: ”أعشق فيروز ولا أسمع أم كلثوم"، ولم تتقدم أسرة أم كلثوم ببلاغ ضده لأنه لازم يسمعها ويحبها!"

واختتمت ياسمين حديثها منتقدة ما أسمته بـ"المبالغة في الدفاع عن الرموز الفنية"، قائلة: “مين اللي ابتكر القاعدة الديكتاتورية الشمولية المستحدثة المسماة ”عدم المساس بالرموز"! الناس قالوا مش بيعجبنا الفنان الفلاني، ماقالوش مش بيعجبنا سيدنا النبي! إيه الأڤورة دي يا جماعة!".

ردود أفعال متباينة

تصريحات ياسمين الخطيب لاقت تفاعلًا واسعًا بين مؤيدين يرون ضرورة تقبل الآراء المختلفة، ومعارضين يعتبرون تصريحاتها هجومًا على قيمة فنية كبيرة مثل شكري سرحان.

أهمية حرية التعبير عن الرأي

أثار هذا الجدل قضية أعمق حول حرية التعبير عن الآراء المتعلقة بالرموز الثقافية والفنية ومدى تقبل الجمهور لاختلاف وجهات النظر، ما يجعل الموضوع محل نقاش مفتوح على السوشيال ميديا.