نشاط مديريات العمل بالمحافظات.. الثلاثاء 14 يناير 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:29 مساءً - 1- مديرية العمل بالقاهرة :

"نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمؤسسة الأهرام بالقاهرة"

نظمت مديرية العمل بالقاهرة، ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية بمقر مؤسسة الأهرام، بحضور ٧٥ من العاملين بالمؤسسة وبعض المنشآت الأخرى، وأوضح أحمد عزاز وكيل أول الوزارة مدير المديرية، أن ذلك يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت ، وفي إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأضاف أن الندوة تناولت موضوعات منها تاريخ السلامة والصحة المهنية ، وأهميتها فى مواقع العمل للحد من إصابات العمل ودور السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ، والمخاطر التى يتعرض لها العاملين وكيفية التصدى لها ،مخاطر الحريق والكهرباء...وحضر فعاليات الندوة : أحمد هنيدي ومحمود صقر من المكتب الفني للمديرية ، و د. حنان حسن مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، و مروة جمال مفتش المكتب وممثل الشركه أسامه ابراهيم نصر مدير عام مؤسسه الاهرام ...وكما ألقت داليا سعيد مدير المكتب محاضرة بالندوة.

2- مديرية العمل بالأسكندرية

ختام فعاليات برامج تدريب مجانية بالوحدة المتنقلة

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، برنامج التدريب المهنى المجانية لعدد 11 متدرب علي مهنة صيانه المحمول بالوحدة المتنقلة بغيط العنب ببشاير الخير، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير محمد جبران بالاهتمام بملف التدريب المهني..وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه عقد الاختيار النظري والعملي لتلك التدريبات بعد إنتهاء فترة التدريب ومدتها شهر، وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتعاون مع القطاع الخاص للإستفادة من خبراته فى هذا المجال، وقد حضر ختام الفاعليات داليا عبد المجيد مدير إدارة مراكز التدريب.

3- مديرية العمل بالدقهلية ..

تسوية نزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال..

قام مكتب عمل ميت غمر التابع لمديرية العمل بالدقهلية، بعقد جلسة تسوية بين أحد العمال وشركة غالي لنقل المواد البترولية، حيث تقدم العامل بشكوى للمكتب بتسوية النزاع بينه وبين الشركة المذكورة، واوضح أحمد رجائي مدير المديرية أن المكتب نجح بتقريب وجهات النظر بين الطرفين لتسوية النزاع ودياً ، مشيراً إلى أنه تم تسوية النزاع وديا وحصل كل من الطرفين على حقوقه وتم عمل المحضر اللازم بذلك ووقع الطرفين عليه وتم حفظ الشكوى بعد تسويتها وديا دون الحاجة إلى تحويلها إلى المحكمة العمالية.. وذلك بحضور: فؤاد مهنا مدير إدارة الحوكمة بالمديرية، وخالد غيث مدير مكتب عمل ميت غمر، وسهام التهامى مفتش علاقات المكتب...وأضاف مدير المديرية أنه فى ذات السياق قام محمد على مدير مكتب جمصة بعقد جلسة تسوية ودية لأحد العاملين والذى تقدم بشكوى لمكتب العمل ضد شركة نيو هوب ايجيبت تكنولوجي ليمتد لاقتطاع جزء من راتبه الشهرى بحضور ممثل الشركة ، ونجحت التسوية في حصول العامل على كافة مستحقاته المالية وتحرير محضر تصالح بين الطرفين وتنازل العامل عن شكواه .

4- مديرية العمل بالشرقية .

تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الهندسي

افتتح أحمد عبد الهادي، مدير مديرية العمل بالشرقية ، ندوة موسعة للسلامة والصحة المهنية بعنوان "مخاطر العمل في القطاع الهندسي"، بالتنسيق مع نقابة المهندسين بالشرقية، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران و، محافظ الشرقية حازم الأشموني..وأوضح مدير المديرية أن الندوة شهدت مشاركة 105 من أعضاء نقابة المهندسين، وتهدف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتقليل الإصابات في المنشآت. .وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية ونقابة المهندسين لتنفيذ ورش عمل ومبادرات توعية على هامش فعاليات الندوة.وأضاف أن الندوة تضمنت محاضرات علمية متخصصة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية وقرارات قانون العمل، وقدمت جوائز للفائزين في نشاط تفاعلي حول السلامة...وحضر فعاليات الندوة المهندس تامر سامى جعفر نقيب المهندسين بالشرقية ، والمهندس/ احمد مرسي الأمين العام لنقابة المهندسين بالشرقية ، والمهندسة / شاهندة إبراهيم مسئول لجنة التدريب بالنقابة، والكيميائية/ رحاب عبدالحميد مدير إدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية، والكيميائي /إيهاب عسكر كبير مفتشي السلامة بمنطقة عمل الزقازيق، والمهندسة/إيمان كمال أستشاري السلامة مسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بالمديرية، والسادة مسئولي بمديرية العمل بالشرقية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمهندسين وجميع العاملين بنقابة المهندسين بالشرقية..

5- مديرية العمل بالمنيا

ندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة..

شاركت مديرية العمل بالمنيا، وإدارة شئون المرأة والأمومة والطفولة وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة المنيا، في تنظيم ندوة توعية بالوحدة المحلية بقرية ابيوها مركز ابوقرقاص (قرية امنة) إحدى قرى حياة كريمة بحضور (30) من السيدات والفتيات بالقرية بعنوان " التمكين الاقتصادى للمرأة ومكافحة العنف ضد النساء " ، وقامت الدكتورة ماجدة صلاح – مدير مديرية العمل بالمنيا بشرح الخدمات المجانية التى تقدمها مديرية العمل من تدريبات بالعربة المتنقلة للفتيات والسيدات المعيلة من ١٨-٤٥ سنة وايضا بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية وتوظيف للشباب من الجنسين بالمصانع والشركات وتحدثت عن وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ودورها فى التوعية والحماية وايضا عن إنشاء وحدة مكافحة عمل الاطفال وتحدثت عن السلامة والصحة المهنية وأهدافها ومجالاتها ومخاطر بيئة العمل وخطة الطوارئ .

6- مديرية العمل بجنوب سيناء

ندوة توعية حول أحكام قانون العمل بأحد الفنادق..

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل ومتابعة التعيينات الجديدة ، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بفندق نعمه أن بشرم الشيخ بحضور عدد 50 من العاملين بالفندق، وأوضحت وفاء نجاح مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بالاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لتحقيق مزيداً من الإنتاجية وزيادة معدلات التنمية حيث تضمنت الندوة شرح حقوق وواجبات العاملين في ظل قانون العمل من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه وأيضا التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال ،ثم تم فتح باب المناقشة مع الحضور والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والرد عليها..وأضافت أنه حضر وشارك في الندوة سيد أحمد مدير مكتب العمل بمدينة شرم الشيخ.

7- مديرية العمل بالدقهلية.

تسليم شهادات اتمام التدريب على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء

عقد مكتب عمل ميت سلسيل وإدارة وحدة التددريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل بالدقهلية، اختبارات ختام دورات تدريبية لعدد 28 فتاة على مهنة التفصيل والخياطة ، و لعدد 16 شابا على مهنة السباكة والكهرباء، وقام أحمد رجائي مدير المديرية بتسليمهم شهادات معتمدة من مديرية العمل بعد اجتيازهم اختبارات نهاية الدورة التدريبية.. مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، و بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية ورئاسة مركز ميت سلسيل وجمعية تنمية المجتمع...حضر فعاليات الختام مدير بحوث العمالة إسماعيل شلبى، ومدير التدريب سلوى فوزى، ومدير مكتب عمل ميت سلسيل أيمن الرفاعى الذي أثنى على جهود وزارة العمل في توفير فرص تدريب وعمل للشباب.

8- مديرية العمل بالإسماعيلية

ندوة توعوية تكشف مخاطر الإدمان وطرق العلاج..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة فى مجال مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، بمقر مديرية العمل ، بمشاركة 6 من العاملين بجهاز مكافحه الادمان ، تناولت عدة موضوعات من بينها : أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة ، و أنواع المخدرات وصورها ، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وطرق علاجها عن طريق المستشفيات الحكومية ، وعرض قصة حقيقية لمدمن تم تعافيه من الإدمان بمساعدة صندوق الإدمان ، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة ، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة ..وأوضح حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بالإهتمام بتوعية وتثقيف العاملين بمخاطر الادمان على الفرد والمجتمع ، وكذلك حول كافة القضايا المجتمعية التى تهم سوق العمل والعمال وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر..وأشاد مدير المديرية ، بأهمية هذه الندوات في توعية العاملين بمخاطر الإدمان، مؤكداً أنها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مكافحة هذه الآفة..

9- مديرية العمل بالإسماعيلية

تسوية خلاف عمالي بشركة تعمل بقطاع الدواجن .

نجحت مديرية العمل بالإسماعيلية في تسوية الخلاف العمالي الذي نشب مؤخراً بشركة تعمل في مجال الدواجن والتى يبلغ عدد العاملين بها أكثر من ٧٥٠ عامل من خلال مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من أسبوعين ، تم التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين، مما أدى إلى استئناف العمل بشكل طبيعي.واوضح حسن رداد مدير مديريه العمل بالاسماعيليه، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، واضاف أن المديرية قامت بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في الشكوى المقدمة من العمال، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم والتفاوض مع إدارة الشركة وممثلي العمال. وأضاف رداد أن اللجنة نجحت في إيجاد حلول عملية للمشاكل التي طرحت، مما ساهم في عودة الهدوء إلى المصنع.وتضم اللجنة المشكلة من قبل مديرية العمل بقيادة حسن رداد مدير عام المديرية كلاً من: سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، حمدي النجار مفتش عمل ، سالي مصطفى مديرة إدارة المفاوضة الجماعية، جيهان رمزي مديرة إدارة علاقات العمل، سامح عهدي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة..وأشار إلى أن هذه التسوية الناجحة، على أهمية الحوار والتفاوض في حل الخلافات العمالية، كما تؤكد على التزامها بحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

10- مدير ية العمل ببني سويف

تسليم عقود عمل لذوي همم ببني سويف

قام احمد معوض مدير مديرية عمل بني سويف بتسليم 11 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ، بمقر ديوان عام المديرية ، وأوضح مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بدمج ذوي الهمم بسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف أنه قد حضر فعاليات التسليم: أحمد محمود طه مدير منطقة بني سويف، وعلاء رمضان مدير مكتب تفتيش بني سويف.