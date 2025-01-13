انت الأن تتابع خبر مليان عناصر غذائية جسمك عايزها!!.. مفاجاة للجميع لن تصدق مايحدث لجسمك عند تناول الحمص لن تتخيل.. صحتك هتبقى اقوى من الحديد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحمص هو أحد البقوليات التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات حول العالم يتميز بكونه غنيًا بالبروتينات والألياف والمعادن، مما يجعله خيارًا صحيًا في العديد من الوجبات.

إليك بعض الاستخدامات الشائعة للحمص:

التحضير كـ “حمص بالطحينة” (الحمص المهروس):

يُعد الحمص بالطحينة واحدًا من أشهر الأطباق في المطبخ العربي يتم تحضير الحمص المسلوق مع الطحينة، الثوم، عصير الليمون، وزيت الزيتون ليصبح طبقًا سهلًا ولذيذًا يمكن تناوله مع الخبز أو كمقبلات.

الطهي في الحساء والطواجن:

يمكن إضافة الحمص إلى الحساء أو الطواجن، حيث يساهم في إضفاء نكهة غنية وقوام مميز. في بعض المطابخ، مثل المطبخ المغربي أو اللبناني، يتم تحضير الحساء باستخدام الحمص مع لحم الضأن أو الخضار.

إعداد الفلافل:

يستخدم الحمص بشكل أساسي في تحضير الفلافل، وهي كرات مقلية مصنوعة من الحمص المطحون مع الأعشاب والتوابل الفلافل يعد من الأطعمة الشعبية في المنطقة العربية ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو ساندويتش.

السلطات:

يُضاف الحمص المسلوق إلى العديد من السلطات مثل سلطة الحمص مع الطماطم، الخيار، البصل، والزيتون، مما يعزز قيمتها الغذائية ويضفي طعمًا شهيًا.

إضافات للوجبات الصحية:

يمكن إضافة الحمص إلى أطباق الطعام المختلفة مثل الأرز أو المكرونة كإضافة غذائية غنية بالبروتينات كما يمكن تحميصه لإضافة نكهة مميزة إلى الوجبات.

الحمص المحمص كوجبة خفيفة:

يمكن تحميص الحمص بعد غسله وتجفيفه ثم تتبيله بالبهارات المفضلة مثل الكمون أو البابريكا، ليصبح وجبة خفيفة صحية ولذيذة.

فوائد الحمص: