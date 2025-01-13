انت الأن تتابع خبر تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض الربو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلعب إجراءات الوقاية من الربو دور كبير في حماية الأشخاص منه خاصة منهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.

هناك مجموعة من العوامل تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة ب مرض الربو أكثر من أى شخص أخر لذا يجب أن يعرفوا حقيقة وضعهم الصحى وعدم الانتظار حتى تحدث الإصابة بمرض الربو والبدء بشكل سريع في إجراءات الوقاية.

عوامل خطر الإصابة بمرض الربو

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب أى شخص بمرض الربو و في أي عمر، إلا أن هناك عوامل معينة تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض :

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالربو أو الحساسية ( الأكزيما ، التهاب الأنف التحسسي)

الإصابة بحالة حساسية أخرى مثل التهاب الجلد التأتبي أو حمى القش

زيادة الوزن أو السمنة، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الربوالتدخين أو التعرض للتدخين السلبي

التعرض لأبخرة العادم أو العيش بالقرب من المصانع أو التعرض لأنواع أخرى من التلوث

التعرض المهني للمواد الكيميائية أو الغبار أو المواد المحفزة للربو الأخرى.

الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي أثناء الرضاعة أو الطفولة

المعاناة من انخفاض الوزن عند الولادة

الإصابة بأحد مشاكل الجهاز التنفسي في مرحلة الطفولة