جمال سليمان:  أشكر الشعب المصري على الحفاوة التي قابل بها السوريين وجه الفنان جمال سليمان عقب عودته إلى سوريا قبل ساعات رسالة شكر للشعب المصري على الحفاوة التي قابل بها السوريين إقرأ المزيد

وجه الفنان جمال سليمان عقب عودته إلى سوريا قبل ساعات رسالة شكر للشعب المصري على الحفاوة التي قابل بها السوريين، مؤكدا أنهم لن ينسوا هذا الشيء.

وقال جمال سليمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "هذه فرصة حتى أشكر مصر والشعب المصري على الحفاوة التي قابل بها السوريين، والسوريون لن ينسوا هذا الشيء".

وأضاف: "اليوم وأنا في سوريا بيسألوني كيف أخبار مصر، ما بتتخيل كيف السوريين بيحملوا هذا الامتنان للشعب المصري".

تحدث جمال سليمان عن تصريحاته السابقة حول رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة قائلا: "هذه الفكرة من حقي ومن حق باقي السوريين، لكن الآن المهمة الكبيرة هي كيف نخرج من هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ونعيد بناء التوافق الوطني السوري، ونسير باتجاه دولة ديمقراطية جامعة لكل السوريين".

وكان جمال سليمان أكد سعادته بالعودة إلى بلده سوريا بعد سنوات أمضاها بعيدا عن البلد، شهدت وفاة والديه في غيابه.

وقال جمال سليمان في تصريحات لـ ET بالعربي عقب وصوله إلى دمشق: "سعيد جدا جدا وشعور صعب وصفه، كلياتنا كنا نستنى هذا اليوم، وكان دايما عندي إيمان إن نحن راح نرجع لبلدنا".

وكشف جمال سليمان عن أول مكان يعتزم زيارته عقب عودته إلى سوريا قائلا: "قبر والدي ووالدتي، لأنهم توفوا وأنا غير موجود في سوريا، بدي أروح أقرا عليهم الفاتحة إن شاء الله".

وأضاف جمال سليمان أنه يرغب في زيارة قبر الفنان حاتم علي، الذي ودعه وألقى عليه النظرة الأخيرة في القاهرة.

من جانبها أكدت شقيقة الفنان جمال سليمان سعادتها بعودته قائلة: "والله ما بقدر أوصف، لأن انتظارنا لرجعته بحجم الألم اللي عاشه بعيد واللي عشناه".

يذكر أن جمال سليمان يتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز في مسلسل جديد يحمل اسم "أهل الخطايا"، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2025، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل "الطاووس" في رمضان 2021.

ومسلسل "أهل الخطايا" يتكون من 15 حلقة تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي ويعرض في رمضان 2025، وكشف جمال سليمان أن المسلسل فيه جزء من الخيال وأعمال السحرة.