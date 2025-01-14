تأجيل إعلان المرشحين لجوائز الأوسكار بسبب حرائق كاليفورنيا تم تأجيل الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار التي كان من المقرر إعلانها يوم 18 يناير الجاري بسبب حرائق الغابات إقرأ المزيد

تم تأجيل الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار التي كان من المقرر إعلانها يوم 18 يناير الجاري، بسبب حرائق الغابات المستمرة في كاليفورنيا.
وكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة يوم الاثنين إن الترشيحات سيتم الإعلان عنها في 23 يناير.
وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج في بيان مشترك: "لقد دمرنا جميعًا تأثير الحرائق والخسائر الفادحة التي تكبدها الكثيرون في مجتمعنا. كانت الأكاديمية دائمًا قوة موحدة داخل صناعة الأفلام، ونحن ملتزمون بالوقوف معًا في مواجهة الصعوبات".
مع استمرار الحرائق في منطقة لوس أنجلوس، مددت أكاديمية السينما أيضًا فترة التصويت على الترشيحات لأعضائها حتى يوم الجمعة. في الأصل، كان من المقرر الإعلان عن الترشيحات في ذلك الصباح.
كما اتخذت المنظمة التي تنظم حفل توزيع جوائز الأوسكار قرارًا بإلغاء غداء المرشحين السنوي، وهو حدث غير متلفز معروف بـ "صور الفصل" التي تنتجها سنويًا. سيتم إعادة جدولة جوائز العلوم والتقنية، التي كانت مقررة سابقًا في 18 فبراير، في وقت لاحق.
كما أرجأت نقابة الكتاب الأمريكية يوم الاثنين الإعلان عن مرشحيها "حتى إشعار آخر". كان من المقرر في الأصل أن يكون يوم 9 يناير، ولكن تم تأجيل الترشيحات أولاً حتى يوم الاثنين قبل تأجيلها للمرة الثانية. ومن المقرر أن يقام هذا الحفل في 15 فبراير.
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