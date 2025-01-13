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كريم فهمي من كواليس مسلسل “وتقابل حبيبك” بعدسة خالد سليم

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره ومتابعيه صورًا له من أحدث جلسة تصوير تعرض لها، من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب" بعدسة المبدع خالد سليم، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

منشور كريم فهمي

وعلق فهمي على منشوره قائلًا: "لحظات من الريأكشنات العجيبة بعدسة الفنان خالد سليم من كواليس وتقابل حبيب".

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كريم فهمي من مسلسل “وتقابل حبيب”
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الفنان كريم فهمي
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منشور كريم فهمي


ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”


يعيش النجمان ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي حالة من النشاط الفني، حيث يواصلوا حاليًا تصوير مشاهد مسلسلهما الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.


والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

 

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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