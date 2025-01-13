انت الأن تتابع خبر الكوليسترول عندك عالي ومش عارف تظبطه؟.. إليك أفضل الحلول المثالية لضبط نسبة الكوليسترول في الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكوليسترول مادة شمعية موجودة في الدم، وهو ضروري لبناء الخلايا، وعلى الرغم من أهميته إلا أن الكثير منه يمكن أن يكون ضارًا، وارتفاعه قد يتسبب في خطر جسيم على الأعضاء المهمة في الجسم.

أضرار ارتفاع الكوليسترول

وحسب ما جاء في تقديرات لمنظمة الصحة العالمية WHO، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يسبب 2.6 مليون حالة وفاة (4.5٪ من الإجمالي). ويزيد ارتفاع نسبة الكولسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، السبب الذي يجعل من المهم السيطرة عليه.

كيفية السيطرة على نسبة الكوليسترول في الدم

بينما يمكن للأدوية أن تساعد، فإن إجراء تعديلات صغيرة على نمط الحياة – بدءًا من العادات الصباحية – يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، كما يلي:

ماء دافئ بالليمون يضبط الكوليسترول

يعتبر شرب الماء الدافئ مع عصرة ليمون طازج على معدة فارغة مساعد في تطهير الجهاز الهضمي وتحسين التمثيل الغذائي للدهون.

وجبة فطور غنية بالألياف لخفض الكوليسترول

كما تدخل معنا الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان وبذور الشيا أو الفواكه مثل التفاح والموز، في وجبة الفطور.

حفنة من المكسرات تخفض الكوليسترول

هذا إلى جانب أن تناول وجبة خفيفة من المكسرات على جزء صغير من اللوز أو الجوز أو بذور الكتان في الصباح.

المشي السريع يخفض الكوليسترول