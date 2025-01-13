انت الأن تتابع خبر احذر النوم بجوار هاتفك.. مخاطر كارثية على المخ والإنجاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب عادة النوم بجوار الهاتف المحمول أضرارًا صحية بالغة، تتجاوز مجرد اضطرابات النوم،, فإن الهواتف المحمولة تصدر إشعاعات كهرومغناطيسية تُمتص من قبل أنسجة الجسم، ما يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ والجهاز العصبي.

إشعاعات الهواتف وتأثيرها على جودة النوم

وكشف الأطباء أن الإشعاعات المنبعثة من الهواتف المحمولة تؤدي إلى اضطرابات النوم مثل الأرق والقلق الزائد، حيث يشعر الإنسان بعدم الراحة خلال ساعات الليل.

وأضافت أن التعرض المستمر لهذه الإشعاعات قد يسبب على المدى البعيد تلفًا في خلايا الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة وانخفاض التركيز.

وأشارت إلى أن النوم بجوار الهاتف يعطل الدورة الطبيعية للنوم بسبب انبعاث الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي تؤثر مباشرة على الدماغ والجهاز العصبي، مما يجعل الإنسان يعاني من أرق متكرر وشعور بالإجهاد.

زيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة

وفقًا لدراسات صادرة عن برنامج علم السموم الوطني الأمريكي (NTP)، فإن الإشعاعات الصادرة عن الهواتف المحمولة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة، أبرزها:

السرطان: بسبب امتصاص الإشعاعات من أنسجة الجسم.

العقم: نتيجة تأثير الإشعاعات على وظائف الجهاز التناسلي.، فبحسب ما نشرت صحيفة “الصن” البريطانية ادعى فريقا من الباحثين ادعى أن الهواتف الجوالة يمكن أن تصيب الرجال بالعقم، مبينين أنها تتسبب بتقليل عدد الحيوانات المنوية، كونها تصدر موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات لاسلكية تسمى (RF-EMWs) يقوم الجسم بامتصاصها.

الاضطرابات النفسية والعصبية: بسبب التأثير السلبي على الدماغ والجهاز العصبي.

وأظهرت الدراسات أن الأطفال والحوامل ومرضى القلب والجهاز العصبي هم الأكثر عرضة للتأثر بالإشعاعات الكهرومغناطيسية، مما يجعل هذه الفئات بحاجة إلى اتخاذ احتياطات إضافية.

نصائح للتقليل من المخاطر الصحية

لتجنب هذه الأضرار الصحية الخطيرة، ينصح الخبراء باتباع الإرشادات التالية:

إبعاد الهاتف عن مكان النوم: يجب أن يكون الهاتف على بُعد عدة أمتار أثناء النوم لتقليل التعرض للإشعاعات.

إزالة سماعات الرأس: حتى في حالة عدم استخدام الهاتف، تُصدر السماعات ترددات لاسلكية ضارة.

تقليل استخدام الهاتف قبل النوم: للتقليل من التوتر وتحسين جودة النوم.

ونصح الأطباء