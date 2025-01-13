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رياض - احمد صلاح - عسر الهضم من المشكلات الشائعة التي تحدث نتيجة تناول وجبات ثقيلة أو غير صحية، يمكن التخفيف من هذه المشكلة بمشروبات طبيعية تمتاز بخصائص مهدئة ومساعدة على تحسين عملية الهضم.

مشروب منزلي سحري لعلاج عسر الهضم وتحسين الجهاز الهضمي

كشفت الدكتورة هند مامون خبيرة الطب البديل فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن أفضل مشروب منزلي سحري لعلاج عسر الهضم وتحسين الجهاز الهضمي.

مشروب الزنجبيل والليمون الساخن

المكونات:

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (حجم ملعقة صغيرة).

كوب ماء ساخن.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

1. قطّعي الزنجبيل إلى شرائح رقيقة أو ابشريه وضعِيه في كوب.

2. اسكبي الماء الساخن فوق الزنجبيل واتركيه لمدة 5 دقائق.

3. أضيفي عصير الليمون والعسل، وحرّكي المشروب جيدًا.

4. اشربيه دافئًا بعد الوجبات لتحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخات.

مشروب الكمون والنعناع

المكونات:

ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

5-6 أوراق نعناع طازجة.

كوب ماء مغلي.

الطريقة:

1. قومي بغلي الماء وأضيفي إليه بذور الكمون وأوراق النعناع.

2. غطّي الكوب واتركيه لمدة 7 دقائق لتُطلق المكونات زيوتها المفيدة.

3. صفّي المشروب وتناوليه دافئًا للمساعدة في تهدئة المعدة.

مشروب الشمر واليانسون

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر.

نصف ملعقة صغيرة من بذور اليانسون.

كوب ماء مغلي.

الطريقة:

1. اغلي الماء وأضيفي بذور الشمر واليانسون.

2. اتركي المشروب مغطى لمدة 10 دقائق قبل تصفيته.

3. تناولي هذا المشروب بعد الأكل لتقليل الحموضة وتحسين الهضم

مشروبات تساعد على علاج عسر الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي

إليك قائمة بمشروبات تساعد على علاج عسر الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي:

1. شاي الزنجبيل

يعزز إنتاج العصارة الهضمية ويخفف من الشعور بالغثيان والانتفاخ.

2. النعناع المغلي

يعمل على تهدئة عضلات المعدة ويقلل من الانتفاخ والتقلصات.

3. شاي الكركم

يحتوي على مركب الكركمين الذي يحسن الهضم ويقلل الالتهابات في الجهاز الهضمي.

4. مشروب اليانسون

يساعد على تقليل الغازات وتخفيف التقلصات المعوية.

5. عصير الأناناس

يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد في هضم البروتينات ويقلل من عسر الهضم.

6. شاي البابونج

له تأثير مهدئ على المعدة ويخفف من حموضة المعدة وعسر الهضم.

7. عصير الليمون مع الماء الدافئ

يحفز إنتاج العصارات الهضمية ويساعد في تنظيف الجهاز الهضمي.

8. مشروب الكمون المغلي

يساعد في التخلص من الانتفاخ وتحسين عملية الهضم.

9. ماء جوز الهند

يرطب الجسم ويساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية.

10. خل التفاح المخفف بالماء