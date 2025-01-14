نعرض لكم الان تفاصيل خبر سرايا اليابانية تستهدف مضاعفة إنتاجها 5 مرات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:12 مساءً - سمر السيد _ تدرس شركة سرايا الشرق الأوسط اليابانية التوسع في تصنيع القفازات بمصنعها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال عمر الموجي، المدير التنفيذي للأعمال بالشركة، إن سرايا تستهدف الوصول بحجم الإنتاج لما يقارب 5 ملايين علبة سنويًا مقابل مليون علبة حاليًا.

وأضاف الموجي، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن الشركة تجري حاليًا دراسة جدوى لتحديد أعلى عائد على الاستثمار ضمن مستهدفات المرحلة الثانية من استثماراتها بالسوق المصرية، والمقرر أن تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين دولار.

وأوضح أن دراسة الجدوى تشمل 3 أنشطة، الأول: تصنيع القفازات، لاسيما بعد تعاقد الشركة مع هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجاتها.

وأضاف أن النشاط الثاني: تصنيع الطماطم المجففة، والثالث: تطوير صناعات السمك المجمد، متوقعًا الانتهاء من إعداد الدراسة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025.

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وأشار إلى التعاون في إعداد الدراسة مع الجامعة اليابانية المصرية للعلوم والتكنولوجيا “E-JUST”، والهيئتين اليابانيتين: التعاون الدولي “جايكا”، والتجارة الخارجية “جيترو”.

وزادت مبيعات الشركة بنسبة تقارب 100% خلال 6 أشهر الماضية مقارنة بالمستهدفات السابقة؛ بفضل افتتاح مصنعها بالمنطقة الاقتصادية، بحسب عمر الموجي.

وافتتحت سرايا الشرق الأوسط مجمعها الصناعي، الذي يضم 4 مصانع، أواخر يونيو الماضي على مساحة 20 ألف متر مربع.

ويعمل المصنع الأول في استخراج زيت الجوجوبا، والثاني في تعبئة بديل السكر الطبيعي الخالي من السعرات الحرارية “لاكانتو”، والثالث لإنتاج قفازات نتريل غير المعقمة، والرابع لتصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية.

وقال الموجي إن الشركة تستهدف الوصول بصادرتها من مصر إلى 2.5 مليون دولار بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى أن منطقة الخليج وأوروبا أبرز الأسواق المستهدفة.

وبحب بيانات صحفية سابقة، يستهدف المجمع الصناعي إنتاج 200 طن من المنظفات، و100 طن من زيت الجوجوبا، و50 طنًا من المنتجات الغذائية ذات المكونات البديلة للسكر سنويًا.