نعرض لكم الان تفاصيل خبر المنار للزيوت في مفاوضات للتحالف مع 3 شركات جديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2025 01:12 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم مجموعة المنار، العاملة في مجال تصنيع الزيوت وقطع غيار السيارات، توقيع اتفاقية شراكة مع 2 إلى 3 شركات جديدة خلال العام 2025.

وقال أحمد نوارة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الاتفاقيات الجديدة ترفع عدد تحالفات “المنار” إلى 6 بنهاية العام، في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز طاقتها الإنتاجية.

وضرب نوارة مثلًا بالاتفاقية الموقعة مع شركة “بترومين” لإنتاج الزيوت الخاصة بالمجموعة، مضيفًا في تصريحات لنشرة دوت الخليج أنها بصدد الاتفاق مع شركات أخرى لتوسيع نطاق تصنيع المنتجات للغير.

وأشار إلى أن المجموعة أنشأت مصنعًا جديدًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أن الطاقة المستغلة حاليًا تصل إلى 25% مع استهداف زيادتها إلى 35% خلال العام الجاري، والتخطيط للوصول إلى 10 آلاف طن سنويًا.

إضافة 7 منتجات جديدة للموتوسيكلات ودراسة دخول سوق زيوت السفن

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وكشف نوارة عن إضافة 7 منتجات جديدة لزيوت الموتوسيكلات، بالإضافة إلى منتج جديد لزيت 5 آلاف كيلو، مع مخطط لإضافة منتج زيت 10 آلاف كيلو خلال النصف الثاني من 2025.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة “المنار” إلى تطلعها لتطوير منتجات أخرى تحت علامتها التجارية “فورمة”.

وأوضح أن المجموعة دخلت في مناقصات لتوريد زيوت السفن، لكنها لم تطلق بعد منتجات تحت علامتها التجارية في هذا القطاع في انتظار الانتهاء من الدراسات اللازمة.

وأفاد نوارة بأن المجموعة تعتزم زيادة نسبة صادراتها إلى 20% من حجم الإنتاج خلال العام الحالي، مع استهداف زيادتها إلى 50% خلال خمس سنوات.

وأشار إلى أنها تصدر منتجاتها حاليًا إلى: تونس والمغرب وتنزانيا وزيمبابوي ورواندا ومدغشقر، بالإضافة إلى سوريا ولبنان وفلسطين.

وأكد اعتماد المجموعة على التمويل الذاتي لدعم مشروعاتها المختلفة، بجانب مساهمة بعض الشركاء، وأن التعاون مع البنوك في إطار تمويل نطاق محدد.

وأضاف أحمد نوارة أن المجموعة تركز على توسيع قاعدة الإنتاج والتوزيع بشكل مدروس.