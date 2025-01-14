نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي على أعتاب حسم صفقة قوية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي بصدد التعاقد مع جناح أجنبي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي”، أن الأهلي بات قريبًا للغاية من حسم الاتفاق بشكل كبير مع لاعب أجنبي، من اختيار السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بعدما لاقى استحسان لجنة التخطيط والإدارة.

وتابع: "الأهلي يسعى بكل قوة للتعاقد مع صفقات جديدة وقوية من أجل تقوية صفوف الفريق، في ظل الاستعداد للمنافسة على بطولة كأس العالم للأندية، خلال شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويسعى الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري، بعد فوزه الأخير على سموحة، حيث يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، متساويًا مع سيراميكا في عدد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

وحقق الفريق التعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، ثم تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي، ومن ثم فوز على المصري 2-0، ثم تعادل آخر مع إنبي 0-0، قبل أن يحقق فوز جديد على سموحة 2-0.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والجونة، في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

