«مشروب هتغير حياتك»..ودعاً للسكري وادويته.. اليك مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى

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رياض - احمد صلاح - الحلبة هي نوع من التوابل يحب الكثير من الناس استخدامها في الطهي، وخاصة في الهند، تتمتع بخصائص خاصة مفيدة لصحتنا، مما يجعلها خيارًا شائعًا للطب الطبيعي، بذور الحلبة صفراء ولها طعم قوي، يمكن أن تساعد في علاج بعض المشكلات الصحية، لاستخدامها ما عليك سوى تناول ملعقتين صغيرتين من البذور ووضعها في كوب من الماء وتغطيته وتركه طوال الليل، في الصباح صفي البذور واشرب الماء على معدة فارغة، إذا شربت ماء الحلبة هذا كل يوم لمدة شهر، فقد تلاحظ بعض التحسنات الرائعة في شعورك

فوائد شرب الحلبة

شرب ماء الحلبة على معدة فارغة قد يكون مفيدًا جدًا لصحتك يمكن أن يساعدك على زيادة الوزن إذا كنت نحيفًا جدًا، إذا نقعت البذور طوال الليل وشربت الماء، فقد يجعلك تشعر بالجوع، إذا شربت هذا كل يوم لمدة شهر، فقد ترى بعض التغييرات الجيدة، بذور الحلبة رائعة أيضًا لمعدتك لأنها تساعد في الهضم، يمكنها تخفيف حرقة المعدة وتساعد إذا كنت تواجه صعوبة في الذهاب إلى الحمام، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على الكثير من الألياف، وهو أمر جيد لجسمك

الحلبة لصحة الدم والقلب