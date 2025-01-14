انت الأن تتابع خبر «مكون سحري للتخسيس بأقل من 10 جنيه».. لتعزيز خسارة الوزن.. الوقت الأمثل لشرب ماء بذور الشيا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذور الشيا الآن لها انتشار وشهرة واسعة حول العالم وذلك بسبب الاكتشافات الكبيرة التي أجراها الباحثون حول فوائدها الكبيرة التي تخص الجسم وخاصة للبشرة وانقاص الوزن حيث تعتبر بذور الشيا مكون مدهش لانقاص الوزن وخسارة الدهون في وقت قياسي وبطريقة صحية أيضا وذلك يعتمد على طريقة تناولها والأوقات المثلى للجسم للاستفادة بها

فوائد بذور الشيا للتخسيس والتخلص من الدهون

بذور الشيا تعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساهم في دعم عملية التخسيس و تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تشعر بالشبع لفترة طويلة مما يساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية كما تحتوي على البروتينات التي تساهم في بناء العضلات وزيادة معدل الحرق بالإضافة إلى ذلك تساعد الأحماض الدهنية أوميغا-3 الموجودة في بذور الشيا على تحسين عملية الحرق الدهون

أفضل وقت لتناول بذور الشيا وأفضل طريقة