انت الأن تتابع خبر «ازاي عايشين ومنعرفش!!»..فتاة سعودية في عمر الزهور شربت كوب واحد من ماء لبان الذكر قبل الفطور وبعد 3 أيام تفاجأت مما حدث لجسمها.. دراسة علمية جديدة كشفت السر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحكي إحدى الشابات السعوديات قصة عن كيفية شربها شايًا خاصًا مصنوعًا من اللبان لمدة شهر كامل، لقد فوجئت حقًا بمدى نجاحه قالت إن شرب هذا الشاي قبل الذهاب إلى الفراش ساعد بشرتها وجعلها تشعر بتحسن في جميع أنحاء جسدها، حتى أنه ساعد في التخلص من حب الشباب، وهو أمر كانت تقلق بشأنه، كما كانت تغسل بشرتها بالشاي كل يوم خلال ذلك الشهر.

فوائد اللبان الذكر

اللبان الذكر يحتوي على نوع خاص من الزيوت التي يمكن أن تساعد في علاج مشاكل البشرة، إليك طريقة بسيطة لاستخدامه، خذ بعض اللبان وضعه في وعاء صغير مع القليل من الماء، سخنيه حتى يبدأ في الغليان، ثم اتركه يبرد، بعد أن يبرد امزجه بقليل من ماء الورد، يمكنك استخدام هذا الخليط لغسل بشرتك مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة ​​قبل النوم، إذا قمت بذلك بانتظام يمكن أن يساعد في تفتيح البقع الداكنة على بشرتك وإعطائها لونًا ورديًا جميلًا وصحيًا

وصفة علاج الذكر

خذي بعض اللبان واطحنيه إلى قطع صغيرة، ثم امزجيه بقليل من الماء، ضعي هذا الخليط على الموقد وسخنيه حتى يغلي، بعد أن يبرد استخدمي كرة قطنية لوضعه على بشرتك، من الجيد القيام بذلك كل يوم للمساعدة في منع بشرتك من التحول إلى اللون الداكن عند الخروج في ضوء الشمس.

ماسك لبان الذكر