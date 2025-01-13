رود خوليت ينصح دي يونج بالرحيل لهذا النادي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 07:53 مساءً - وجه أسطورة الكرة الهولندية، رود خوليت، نصيحة لمواطنه، فرينكي دي يونج، نجم برشلونة، تتعلق بمستقبله مع النادي الكتالوني.

ولم يشارك دي يونج بشكل كبير مع النادي الكتالوني بعد عودته من الإصابة، وهناك شكوك حول رحيله عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال خوليت، في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “آمل أن يجد دي يونج حلاً، أتمنى أن يقترب منه النادي الذي يناسبه، من أجل الرحيل عن برشلونة”.

وأضاف: “حان الوقت للبحث عن نادٍ آخر، بايرن ميونخ سيكون حلاً مثالياً لفرينكي، وسيكون خياراً رائعاً بالنسبة لهم”.

وتابع: “يجب ألا يتحمل دي يونج برشلونة بعد الآن، إنه يريد اللعب، ولا ينبغي أن يجلس في قفص الاتهام كل هذه الفترة، إنه يبلغ 27 عاماً، وهو في أفضل سنواته، يجب أن يتغير وضعه في أسرع وقت”.

وختم: “هناك الكثير من الضوضاء والشائعات، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، أندية سعودية وأخرى في أوروبا، هذا يدل على قيمة فرينكي الكبيرة”.