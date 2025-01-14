5 أنواع من الأطعمة ترفع هرمون الاستروجين في الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:56 مساءً - أهمية هرمون الاستروجين في جسم الإنسان

هرمون الاستروجين هو أحد الهرمونات الهامة التي تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل صحة الإنسان، خصوصًا صحة النساء. فهو المسؤول عن تطوير الخصائص الأنثوية وتنظيم الدورة الشهرية والحفاظ على صحة العظام والقلب. بينما ينتج الجسم الاستروجين بشكل طبيعي، قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى تعزيز مستوياته بصورة طبيعية.

أعراض انخفاض هرمون الاستروجين في الجسم

قبل التحدث عن الأطعمة التي تساعد في رفع مستويات الاستروجين، من المهم معرفة الأعراض التي قد تشير إلى انخفاض مستوياته. من هذه الأعراض:

تغيرات غير مريحة في المزاج

هبات ساخنة

اضطرابات النوم

جفاف الجلد

انخفاض كثافة العظام

أهمية التغذية في تنظيم الاستروجين

بجانب العلاجات الطبية، يمكن أن تلعب الأطعمة دورًا مهمًا في دعم مستويات الاستروجين الطبيعية. الأطعمة الغنية بالفولات والفلافونويد والفيتوهورمونات قادرة على المساهمة في رفع مستويات الاستروجين طبيعيًا.

الأطعمة الداعمة لرفع هرمون الاستروجين

وفيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز هرمون الاستروجين:

1. بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر غني بالألياف والأحماض الدهنية أوميغا-3. تحتوي أيضًا على مادة الليغنان، وهي مادة مشابهة للاستروجين تساعد في تعزيز مستوياته في الجسم.

2. الحمص

الحمص مليء بالإيسوفلافون، وهو نوع من الفيتوهورمون الذي يعمل بشكل مشابه لهرمون الاستروجين. يمكن أن يساعد استهلاك الحمص بانتظام في دعم مستوى الاستروجين في الجسم.

3. السبانخ

الخضروات الورقية مثل السبانخ غنية بالفيتامينات والمعادن والفلافونويد، والتي يمكن أن تدعم الوظائف الهرمونية في الجسم.

4. التوفو

التوفو، وهو مصنوع من فول الصويا، يعتبر مصدر ممتاز للبروتين النباتي والإيسوفلافون. يعتبر التوفو خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يبحثون عن زيادة مستوى الاستروجين بطريقة طبيعية.

5. التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، ويساعد في حماية الجسم من الأضرار البيئية. بفضل محتواه الغذائي، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستويات الهرمونات.

نصائح حول استهلاك هذه الأطعمة

بالإضافة إلى دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي، من المهم أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

في النهاية، يمكن للأطعمة المذكورة أن تكون إضافة فعّالة لدعم وزيادة هرمون الاستروجين في الجسم. لكنه من الأفضل دائمًا استشارة أخصائي تغذية أو طبيب عند إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، خصوصًا إذا كنت تعاني من حالات صحية مزمنة.