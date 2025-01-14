صراع موانا 2: فنان يتهم ديزني بسرقة فكرة الفيلم ومطالبة بتعويضات ضخمة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

أثارت عودة موانا في جزء ثانٍ حماس الجماهير، لكن خلف الكواليس، يشتعل صراع قانوني بين فنان الرسوم المتحركة باك وودال وشركة ديزني العملاقة، حيث يتهم وودال ديزني بسرقة فكرة فيلم موانا 2، وحتى الفيلم الأصلي الذي صدر عام 2016. هذه القضية تلقي الضوء على قضايا حقوق الملكية الفكرية في صناعة السينما، وتثير تساؤلات حول مدى حماية الأفكار الإبداعية.

رفع باك وودال دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا يتهم فيها ديزني بسرقة أفكار من سيناريو كتبه لفيلم رسوم متحركة بعنوان “Bucky for Mona 2”. يزعم وودال أن هناك تشابهات كبيرة بين عمله وفيلمي موانا، بما في ذلك:

شخصية البطل: لقاء البطل في كلتا القصتين مع نصف إله مغطى بالوشوم ويحمل سنارة سمك كبيرة.

بداية الرحلة: انطلاق الرحلات في كلا القصتين مع السلاحف.

عناصر الحبكة: وجود قلادة كعنصر أساسي في الحبكة، واكتشاف كائنات كبيرة تعيش داخل جبل.

ويطالب وودال بتعويضات مالية ضخمة لم يتم تحديد قيمتها بالضبط في البداية، ولكن بعض المصادر ذكرت أنها قد تصل إلى 10 مليارات دولار.

نفت ديزني هذه الاتهامات بشكل قاطع. صرح المخرج رون كليمنتس، أحد مخرجي فيلم موانا الأصلي، في تصريح للمحكمة بأنه لم يكن فيلم موانا مستوحى من أو مبنيًا بأي طريقة على أعمال وودال، وأنه علم بمشروع “باكي” لأول مرة بعد رفع الدعوى القضائية.

هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها وودال دعوى قضائية ضد ديزني. كان قد رفع دعوى مماثلة في نوفمبر من العام الماضي، لكن المحكمة أسقطتها بحجة تأخر وودال في تقديمها. ومع ذلك، سمح إصدار فيلم موانا 2 لوودال باتخاذ إجراء قانوني جديد.