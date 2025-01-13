الباراسيتامول الأكثر مبيعًا في العالم.. حبة علاج أم تأثير خفي على العقل والسلوك؟

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رياض - احمد صلاح - الباراسيتامول، أحد أكثر الأدوية شيوعًا في العالم، يستخدم لتخفيف الألم وخفض الحمى، يُباع في كل مكان تقريبًا ويُعتبر آمنًا عند استخدامه وفقًا للتعليمات، لكن خلف هذه الحبة الصغيرة، قد تكون هناك تأثيرات غير متوقعة على العقل والسلوك.

الباراسيتامول: حبة علاج أم تأثير خفي على العقل والسلوك؟

قال الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الدراسات العلمية الحديثة التي تثير التساؤل حول ما إذا كانت هذه المادة البسيطة تترك بصمات أعمق مما كنا نتوقع.

الباراسيتامول أكثر من مجرد مسكن

وأوضح أن الباراسيتامول ظهر لأول مرة في الأسواق في أوائل القرن العشرين، ليصبح خلال سنوات قليلة الدواء الأكثر مبيعًا في العالم، بفضل فعاليته في تقليل الألم والحمى، حاز على ثقة الأطباء والمرضى على حد سواء، لكن الباراسيتامول ليس مجرد دواء عادي؛ فهو يعمل بطريقة تؤثر على الدماغ، إذ يقلل من نشاط بعض المستقبلات العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم.

التأثير على السلوك واتخاذ القرارات

ونوهة إبراهيم على ما تشيرإليه الدراسات علمية حديثة إلى أن الباراسيتامول قد يكون له تأثير على القدرة الإدراكية والعاطفية للأشخاص، على سبيل المثال، وجد باحثون من جامعة أوهايو أن الأشخاص الذين تناولوا الباراسيتامول أظهروا انخفاضًا في استجابتهم العاطفية تجاه الأحداث السلبية أو الإيجابية، بمعنى آخر، قد يقلل هذا الدواء من حدة المشاعر، سواء كانت فرحًا أو حزنًا.

الدراسة نفسها أشارت إلى أن الباراسيتامول قد يؤثر على اتخاذ القرارات، في اختبارات أجريت على المشاركين، وجد أن الأشخاص الذين تناولوا الباراسيتامول كانوا أقل حساسية للمخاطر، مما يعني أنهم كانوا يميلون إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة دون التفكير العميق في النتائج السلبية المحتملة.

الأثر النفسي والاجتماعي

إذا كانت هذه النتائج دقيقة، فإنها تحمل أبعادًا نفسية واجتماعية عميقة. استخدام الباراسيتامول بشكل متكرر قد يؤدي إلى تغيير طريقة تفاعل الأشخاص مع محيطهم، سواء في العمل أو العلاقات الشخصية. فعندما تصبح العواطف مخففة، قد يؤدي ذلك إلى تباعد عاطفي بين الأفراد، مما يؤثر على جودة التواصل الإنساني.

ما الذي يجعل الباراسيتامول مختلفًا؟

الباراسيتامول الدواء الأكثر مبيعًا في العالم..حبة علاج أم تأثير خفي على العقل والسلوك؟

آلية عمل الباراسيتامول على الدماغ ليست مفهومة بالكامل، لكن يُعتقد أنه يؤثر على إنتاج المواد الكيميائية المسؤولة عن الشعور بالألم في الجهاز العصبي المركزي، يبدو أن هذا التأثير يمتد إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالعواطف واتخاذ القرارات، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الأبحاث حول تأثير الأدوية المسكنة على العقل والسلوك.

الاستخدام المفرط والآثار الجانبية

الباراسيتامول الدواء الأكثر مبيعًا في العالم..حبة علاج أم تأثير خفي على العقل والسلوك؟