انت الأن تتابع خبر «وداعاً لجفاف الشتاء».. وصفات منزلية مذهلة لترطيب البشرة واستعادة نعومتها بشكل نهائي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فصل الشتاء يمكن أن يكون قاسيا على البشرة بسبب انخفاض درجات الحرارة والجفاف الذي يصاحبها مما يؤدي إلى فقدان البشرة لترطيبها الطبيعي ومع ذلك يمكنك استعادة نعومة بشرتك بسهولة باستخدام مكونات منزلية طبيعية وفعالة.

وصفة زيت جوز الهند لترطيب عميق

زيت جوز الهند من أفضل المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة ترطيبا عميقا ونعومة فائقة يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والجراثيم مما يجعله مناسبا للاستخدام اليومي قومي بتدفئة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ثم دلكي به بشرتك بحركات دائرية قبل النوم اتركيه طوال الليل وستلاحظين تحسنا واضحا في ملمس بشرتك.

ماسك الشوفان والعسل لتغذية البشرة

الشوفان يعمل كمهدئ للبشرة الحساسة بينما يوفر العسل ترطيبا طبيعيا ومضادا للبكتيريا لتحضير هذا الماسك اخلطي ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة من العسل والقليل من الحليب حتى يتكون قوام كريمي ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافئ كرري الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

زبدة الشيا لترطيب الشفاه واليدين