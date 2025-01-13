توقيع بروتوكول تعاون بين الاولمبياد الخاص المصري والاتحاد المصري للريشة الطائرة بالأولمبية المصرية

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أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الرياضي بين رياضي الاولمبياد الخاص المصري، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص المصري.

جرى توقيع البرتوكول بمقر اللجنة الاولمبية المصرية بحضور عددا من الشخصيات الهامة في مقدمتهم المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية والاستاذ الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الاولمبية المصرية والدكتور اسامة صادق مدير عام الاعلام والعلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية.

بينما حضر من الاولمبياد الخاص المصري الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي والدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب واللاعب يوسف خالد حسني لاعب الاولمبياد الخاص المصري واللاعبة مريم عبدالفتاح لاعبة الريشة الطائرة بالاولمبياد الخاص المصري.

كما حضر مراسم توقيع البرتوكول من الاتحاد المصري للريشة الطائرة كلًا من الدكتورة هادية حسني رئيس مجلس الادارة والمهندس كريم شديد نائب الرئيس والاعضاء مروة علي إبراهيم ومنه الله الطناني وشهاب يحي واحمد مجدي وشريف جعفر السكرتير العام للاتحاد اللاعب الدولي ادهم حاتم واللاعبة الدولية ضحي هاني بالاضافة لحضور جون شيرير مدير تطوير القارات بالاتحاد الدولي وجعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي والدكتور أحمد رضا مدير تطوير الاتحاد الافريقي.



عبر المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية عن سعادته بتوقيع برتوكول التعاون، مشيرا إلى ان تعزيز التعاون بين الأولمبياد الخاص المصري والاتحادات الرياضية في مصر يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق رياضة شاملة ومتكاملة تضمن للجميع الفرص المتساوية في ممارسة الأنشطة الرياضية ويفتح أفقًا جديدًا في دمج الرياضيين من الأولمبياد الخاص في مختلف الألعاب الرياضية، ويعزز فرصهم في تطوير مهاراتهم والمشاركة في المسابقات على أعلى مستوى.

وقال "ادريس" أن الرياضة ليست مقتصرة على فئة معينة، بل هي حق للجميع، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى خلق بيئة رياضية تسهم في رفع مستوى الرياضيين ذوي الإعاقة، وتمنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم. إن التعاون مع الاتحادات الرياضية يعزز من روح العدالة والمساواة ويسهم في تحفيز اللاعبين والمدربين على تقديم الأفضل، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين.

وحث رئيس اللجنة الاولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية على تبني هذه المبادرات والعمل جنبًا إلى جنب مع الأولمبياد الخاص المصري لتوفير مزيد من الفرص الرياضية وتعزيز الثقافة الرياضية الشاملة في مصر.

كما أكد الاستاذ الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص ان البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تعزيز دمج الرياضيين في أنشطة كرة السلة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتوفير فرص تنافسية لهم، وكذلك تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير المهارات الفنية والتكتيكية للمدربين واللاعبين، مما يضمن تقديم أفضل مستوى من التدريب وايضا دعم الفعاليات الرياضية من خلال تنظيم مسابقات تستهدف الرياضيين من جميع الفئات، بما يعزز من روح المنافسة والرياضة في المجتمع.

مضيفا إلى ان البرتوكول يعمل علي زيادة الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين بالاولمبياد الخاص، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.

من جانبها عبرت الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن سعادتها بتوقيع برتوكول تعاون يستهدف الرياضيين والمدربين في الاولمبياد الخاص، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الرياضية وإتاحة الفرص للجميع، مشيرًا إلى أن الرياضة حق للجميع بغض النظر عن قدراتهم، ويمثل أهمية الرياضة في تعزيز ثقة الرياضيين بالاولمبياد الخاص وتحسين قدراتهم البدنية والنفسية.

وقد سبق مراسم توقيع البرتوكول زيارة المشاركين في مراسم توقيع البرتوكول للمتحف الاوليمبي خصصتها ادارة العلاقات العامة باللجنة الاولمبية المصرية لهم للاطلاع علي ابرز الانجازات والتاريخ المصري في الدورات الاولمبية علي مر العصور.

يمثل هذا البروتوكول بداية عهد جديد في دعم الرياضة الشاملة في مصر، ويمهد الطريق لمزيد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تمكين لاعبو الاولمبياد الخاص في المجال الرياضي.