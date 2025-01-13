أضرار تناول مشروب اكليل الجبل على صحة الأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 08:55 مساءً - مقدمة حول مشروب إكليل الجبل

إكليل الجبل، المعروف أيضًا بالروزماري، هو نبات عطري يُستخدم في الطهي والطب التقليدي لعدة قرون. يشتهر بخصائصه الطبية المفيدة مثل تعزيز الذاكرة وتحسين الدورة الدموية. لكن على الرغم من فوائده المذهلة للكبار، قد يكون له تأثيرات سلبية عندما يُستخدم للأطفال. في هذا المقال، سنستعرض الأضرار المحتملة لتناول الأطفال لمشروب إكليل الجبل.

الأضرار الصحية لمشروب إكليل الجبل على الأطفال

إكليل الجبل يحتوي على مركبات قد تكون قوية جدًا على أنظمة الصغار الناشئة. في ما يلي بعض الأضرار التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة تناول هذا المشروب:

الحساسية والتهيج الجلدي

قد يكون الأطفال أكثر حساسية لمكونات إكليل الجبل مقارنةً بالبالغين. يمكن أن يسبب الروزمارين المتواجد في النبات التهيج الجلدي أو حساسية مفرطة، وخاصةً إذا كان لديهم تاريخ من الحساسية للنباتات العطرية الأخرى.

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤدي تناول مشروب إكليل الجبل إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي للأطفال، مثل الغثيان، والإسهال، وآلام المعدة. الجهاز الهضمي لدى الأطفال أكثر حساسية وقد لا يتحمل المكونات القوية في إكليل الجبل بنفس الطريقة التي يتحملها جسم الشخص البالغ.

تأثيرات عصبية ونفسية

بعض الدراسات تشير إلى أن مركبات معينة في إكليل الجبل يمكن أن تؤثر على النظام العصبي للأطفال، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط المفرط، أو التهيج، أو حتى الأرق. هذه التأثيرات تجعل من الضروري أن يكون استخدام هذه الأعشاب مقيدًا ومراقَبًا بعناية.

التفاعلات الدوائية

إكليل الجبل يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية التي قد يتناولها الطفل، مثل الأدوية المضادة للتخثر أو أدوية الصرع. يجب على الآباء توخي الحذر واستشارة الطبيب قبل تقديم أي أعشاب طبية أو مكملات غذائية لأطفالهم.

الخاتمة

بينما يُعتبر إكليل الجبل خيارًا صحيًا ومفيدًا للكبار، يجب أخذ الحيطة والحذر عند النظر في تقديمه للأطفال، سواء كان كشاي أو كمكمل غذائي. من المهم دائمًا استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل تقديم أي علاج عشبي للأطفال لضمان سلامتهم وتجنب أي أضرار صحية محتملة. الاهتمام بتغذية الأطفال وضمان سلامة الأغذية التي يتناولونها هو أمر حاسم لتحقيق نمو صحي ومتوازن.