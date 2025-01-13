اعتلال الشبكية السكري: تهديد حقيقي لبصر مرضى السكر .. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 08:55 مساءً - يعتبر مرض السكري أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر في العالم. أحد أخطر مضاعفات مرض السكري هو اعتلال الشبكية السكري، وهو مرض يصيب الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين. إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي إلى العمى.

ما هو اعتلال الشبكية السكري؟

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر، تتلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، مما يؤدي إلى:

الوذمة البقعية: وهي تورم في البقعة الصفراء، وهي المنطقة المسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة.

نمو الأوعية الدموية الشاذة: يمكن أن تنفجر هذه الأوعية وتسبب نزيفًا داخل العين.

أعراض اعتلال الشبكية السكري:

فقدان الرؤية تدريجيًا: قد يلاحظ المريض صعوبة في القراءة أو رؤية الأشياء بوضوح.

ظهور بقع سوداء أو عوامات في الرؤية.

تشوهات في الرؤية: مثل رؤية الخطوط المستقيمة متموجة أو ملتوية.

فقدان الرؤية الجانبية.

أسباب اعتلال الشبكية السكري:

ارتفاع مستويات السكر في الدم: هو السبب الرئيسي لاعتلال الشبكية السكري.

مدة الإصابة بالسكري: كلما طالت مدة الإصابة بالسكري، زاد خطر الإصابة باعتلال الشبكية.

ارتفاع ضغط الدم: يزيد من الضغط على الأوعية الدموية في العين.

ارتفاع نسبة الكوليسترول: يساهم في تصلب الشرايين وتلف الأوعية الدموية.

كيف يمكن الوقاية من اعتلال الشبكية السكري؟

السيطرة على مستوى السكر في الدم: من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة.

السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول: من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتناول الأدوية الموصوفة.

الفحوصات المنتظمة للعين: يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات للعين بشكل دوري حتى قبل ظهور أي أعراض.

العلاج:

يعتمد علاج اعتلال الشبكية السكري على شدة الحالة وقد يشمل:

العلاج بالليزر: لتدمير الأوعية الدموية الشاذة.

العلاج بالحقن: لحقن أدوية داخل العين لتقليل الالتهاب والتورم.

الجراحة: في الحالات المتقدمة.

هذا واعتلال الشبكية السكري يمكن أن يكون تهديدًا خطيرًا للبصر، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال السيطرة على مرض السكري وعوامل الخطر الأخرى. إذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المهم للغاية إجراء فحوصات عيون منتظمة للحفاظ على صحة عينيك.