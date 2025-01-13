آيتن عامر تثير جدلا برسالة غامضة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 يناير 2025 08:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أثارت النجمة آيتن عامر جدلاً واسعاً بين متابعيها بعد نشرها رسالة غامضة عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيسبوك”، حيث حملت كلماتها دلالات على شعورها بالظلم والقهر، وأكدت أنها لن تسامح أو تغفر للشخص الذي وجهت إليه تلك الكلمات.

وكتبت آيتن: “في مواقف كده الواحد مبيعرفش يعديها أبداً ولا بيقدر يسامح اللي اتسببوا فيها. بيتناسى ويكمل، لكن بتظهر تاني مع مرور الوقت. والغريب إنه رغم مرور الزمن، الوجع مبيقلش. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مؤذي وكل ظالم. أنا مش مسامحة ومش هسامح”.

جاء هذا المنشور بمثابة صدمة لجمهورها، الذين تفاعلوا مع منشورها بتعليقات مليئة بالمواساة ومحاولة فك شيفرة الرسالة لمعرفة المقصود بها.

ورغم هذه التفاعلات، لم تكشف آيتن عن هوية الشخص الذي كانت تشير إليه، بل فاجأت جمهورها بحذف المنشور، مما زاد من غموض الموقف وأثار تساؤلاتهم حول هوية المقصود. هل هو طليقها، مدير التصوير محمد عز العرب، الذي انفصلت عنه في عام 2022 بعد زواج استمر 6 سنوات؟ أم أن الأمر يتعلق بشخص آخر لا يعرفه إلا صاحبة المنشور؟

على صعيد آخر، تشارك آيتن عامر حالياً في مسلسل “الحلانجي”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، ويضم مجموعة من الفنانين مثل عبير صبري، هالة فاخر، ميمي جمال، وسامي مغاوري، والمسلسل من إخراج معتز حسام. ومن المتوقع أن ينافس المسلسل في موسم دراما رمضان 2025.