شاهد.. لحظة استهداف أحد المباني بالضاحية الجنوبية قبل قليل

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت دوت الخليج في مقطع فيديو عن لحظة استهداف أحد المباني بالضاحية الجنوبية قبل قليل.

اندلاع حريق كبير عقب غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

ومنذ قليل، كشفت مراسلة RT مساء اليوم الأريعاء أن غارة إسرائيلية ضربت منطقة الجناح في الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت شقة بالقرب من السفارة الإيرانية.

وأضافت المراسلة أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.