نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماركوس تورام يقود إنتر ميلان لفوز قاتل أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق إنتر ميلان على نظيره يانج بويز بنتيجة هدف دون رد، مساء الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة وملخص مباراة إنتر ميلان ضد يونج بويز

دخل فريق انتر ميلان الإيطالي المباراة بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا في شباك المنافس والخروج من اللقاء الذي جمع بينهم بنتيجة إيجابية.

وظلت المحاولات بين الفريقين والشباك ولكن دون جدوى، دون أي أهداف من قبل الفريقين.

ومع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من ضائع أحرز لاعب إنتر ميلان تورام هدف الفوز لصالح فريقه في شباك يونج بويز.

وجاءت التشكيلة الرسمية لفريق انتر ميلان لمواجهة يونج بويز:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بيسيك - دي فري - باڤارد.

خط الوسط:أوغوستو-مخيتاريان-باريلا-فراتيسي-دومفريس.

خط الهجوم: أرناوتوڤيتش - طارمي.

ودخل فريق يونج بويز أمام إنتر ميلان بتشكيل كالتالي: