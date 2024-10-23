نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. برشلونة يكتسح بايرن ميونخ وبيان اعتذار من الزمالك وغياب نجم بيراميدز أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ماركوس تورام يقود إنتر ميلان لفوز قاتل أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الثاني الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترميلان ضد نظيره ومنافسه يونج بويز بفوز ميلان بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

دخل فريق انتر ميلان الإيطالي المباراة بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا في شباك المنافس والخروج من اللقاء الذي جمع بينهم بنتيجة إيجابية.

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برشلونة يكتسح بايرن ميونخ برباعية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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ليفربول يهزم لايبزيج بهدف في دوري أبطال أوروبا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق لايبزيج الألماني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد لايبزيج في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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الشناوي وإمام وأفشة يتواصلون مع لاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور ثلاثي النادي الأهلي تواصلوا مع زملائهم من نادي الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "تواصل محمد الشناوي مع عدد من لاعبي الزمالك على رأسهم شيكابالا للاطمئنان على الثلاثي المحتجز وبلغهم الشناوي تضامن لاعبي الأهلي مع زملائهم في الزمالك".

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الزمالك يعتذر للإمارات ويؤكد احترامه لقرارات القضاء

ؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبًا وجميع أجهزتها، كما يؤكد مجلس الإدارة على احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامه لجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به.

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غياب نجم بيراميدز عن مواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كشف مصدر من داخل بيراميدز، غادر الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم الفريق، معسكر الفريق المقام حاليًا في أبو ظبي استعدادًا لمواجهة سيراميكا. غياب ماييلي عن المباراة يأتي بسبب مرض والده الشديد، مما اضطره للعودة إلى بلاده للاطمئنان عليه، ما يعني أنه سيغيب رسميًا عن مباراة الغد.